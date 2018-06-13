وزارة الأوقاف: فرش 80 مسجدًا بشمال سيناء عقب عطلة عيد الفطر

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف بمحافظة شمال سيناء أنها تعد الآن لافتتاح أربعة مراكز للثقافة الإسلامية بمحافظة شمال سيناء بمناطق : العريش، والحسنة، والقسيمة، وبئر العبد.

وكلف وزير الأوقاف، الدكتور السيد حسين عبد البارى وكيل الوزارة لشئون الدعوة بإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لفتح هذه المراكز عاجلاً .

وأضافت الوزارة، فى بيان لها، أنه سيتم فرش ثمانين مسجدًا بمحافظة شمال سيناء تبرعًا من إحدى شركات السجاد، ويأتى ذلك إضافة إلى ما خصصته الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد بمحافظة شمال سيناء بتكلفة تتجاوز عشرين مليون جنيه.