video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 08:12 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الأوقاف: فرش 80 مسجدًا بشمال سيناء عقب عطلة عيد الفطر

الأربعاء، 13 يونيو 2018 06:09 م
وزارة الأوقاف: فرش 80 مسجدًا بشمال سيناء عقب عطلة عيد الفطر محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف
كتب لؤى على
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الأوقاف بمحافظة شمال سيناء أنها تعد الآن لافتتاح أربعة مراكز للثقافة الإسلامية بمحافظة شمال سيناء بمناطق : العريش، والحسنة، والقسيمة، وبئر العبد.

 

وكلف وزير الأوقاف، الدكتور السيد حسين عبد البارى وكيل الوزارة لشئون الدعوة بإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لفتح هذه المراكز عاجلاً .

 

وأضافت الوزارة، فى بيان لها، أنه سيتم فرش ثمانين مسجدًا بمحافظة شمال سيناء تبرعًا من إحدى شركات السجاد، ويأتى ذلك إضافة إلى ما خصصته الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد بمحافظة شمال سيناء بتكلفة تتجاوز عشرين مليون جنيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة الأوقاف تكشف حقيقة رفع الآذان الشيعى فى مصر

وزارة الاوقاف

شمال سيناء

بئر العبد




لا تفوتك
بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة