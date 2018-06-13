واشنطن بوست: رؤساء سابقون حصلوا على تنازلات أكبر من كوريا الشمالية

كتبت ريم عبد الحميد

نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن خبراء قولهم إن رؤساء أمريكيين سابقين حصلوا على تنازلات أكبر من كوريا الشمالية مقارنة بما فعله ترامب بعد قمته التاريخية مع الرئيس كيم كونج أون، والتى عقدت فى سنغافورة أمس الثلاثاء.

وقالت الصحيفة إن عندما توصل الرئيس الأسبق بل كلينتون إلى اتفاق مهم مع كوريا الشمالية فى عام 1994، فأن الدولة المعزولة وافقت على القيام بمجموعة من الخطوات المحددة تشمل تجميد تفكيك برنامجها النووى وأيضا فتح منشآتها للتفتيش الدولى.

وعندما وضع الرئيس جورج دبليو بوش اتفاق فى عام 2005، وعدت كوريا الشمالية بالتخلى عن كل برامجها النووية والعودة إلى اتفاق حظر انتشار الأسلحة النووية. وعندما كشف الرئيس ترامب عن اتفاقه أمس، شجب الرؤساء السابقين لفشلهم فى جعل القضية أولوية وأشاد بالوثيقة التى وقعها باعتبارها "شاملة جدا جدا".

ويقول الباحثون إن البيان المشترك الذى وقعه ترامب وكيم يقلل التزامات كوريا الشمالية ويضعها فى عبارة واحدة وهى التعهد بـ "العمل نحو نزع كامل للأسلحة النووية فى شبه الجزيرة الكورية". ويقول سونج يوم لى، الخبير فى شئون كوريا الشمالية بجامعة تافتس، إنه البيان المشترك الأقل فعالية فيما يتعلق بالبلدين على الإطلاق.

وقالت الصحيفة إنه من نواحى عديدة، تتحدى مفاوضات ترامب مع الكوريين الشماليين المقارنات. فبدلا من شهور أو سنوات من المحادثات منخفضة المستوى تبلغ ذروتها فى اتفاق تاريخى، فأن ترامب وافق على مقابلة مباشرة مع كيم قبل حتى أن يوافق أى طرف على تعريف واسع لنزع السلاح النووى.