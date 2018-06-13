هولندا وأوكرانيا يعتزمان مقاضاة مسؤولين عن إسقاط طائرة ركاب عام 2014

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وافق المشرعون الهولنديون، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية تم توقيعها مع الجانب الأوكرانى لتسهيل محاكمة محتملة للمسؤولين عن إسقاط طائرة فى الرحلة "إم إتش 17" التى كانت متجهة من أمستردام إلى كوالالمبور عام 2014.

وذكرت شبكة "فرانس 24" أن الاتفاقية التى تمت الموافقة عليها اليوم تنص على محاكمة المشتبه بهم فى محكمة هولندية غالبا ما ستكون فى لاهاى، مضيفة أن أحكام السجن سيتم تنفيذها فى أوكرانيا إذا تعذّر تسليم المشتبه بهم المدانين إلى هولندا.

وأوضحت الشبكة أن صاروخاً روسى الصنع قد اصطدم بالطائرة فى رحلتها العادية من أمستردام إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور فى 17 يوليو 2014.

كان وزير العدل الهولندى السابق ستيف بلوك قد وقّع الاتفاقية المذكورة مع نظيره الأوكرانى بافلو بترينكو فى يوليو 2017 وذلك بعد 3 سنوات من إسقاط طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق منطقة نزاع عسكرى شرقى أوكرانيا مما أسفر عن مقتل 298 شخصاً كانوا على متنها.