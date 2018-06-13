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نيكى يصعد قبيل قرار المركزى الأمريكى وسهم توشيبا يقفز

الأربعاء، 13 يونيو 2018 10:57 ص
نيكى يصعد قبيل قرار المركزى الأمريكى وسهم توشيبا يقفز مؤشر نيكى
طوكيو رويترز
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ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم الأربعاء، لكن المكاسب كانت محدودة مع ترقب الكثير من المستثمرين قرار لجنة السياسات النقدية لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى)، بينما قفز سهم توشيبا بعد الإعلان عن إعادة شراء كبيرة للأسهم.

وقفز سهم توشيبا 6.7 % بعدما أعلنت الشركة أنها ستعيد شراء ما تصل قيمته إلى 700 مليار ين (6.33 مليار دولار) من أسهمها، وارتفع المؤشر نيكى 0.4 % ليغلق عند 22966.38 نقطة.

وتحول اهتمام المستثمرين من القمة التى عقدت بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية فى سنغافورة أمس الثلاثاء إلى ترقب قرار مجلس الاحتياطى الاتحادي، وسجلت أسهم شركات التصدير أداء متباينا فى معاملات اليوم، بينما كان هناك إقبال على شراء أسهم شركات السيارات وشهدت أسهم التكنولوجيا موجة بيع.

وصعد سهم تويوتا موتور كورب 1.3 % بينما انخفض سهم أدفانتست كورب 0.7 % ،وفقد سهم باناسونيك كورب 0.5 %، وهوى سهم نينتيندو 6.2 % وكان الأكثر تداولا من حيث الحجم.

وقال متداولون إن الشركة خيبت توقعات المستثمرين بعد عرضها التقديمى فى معرض إي3 2018 فى لوس أنجليس، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 % إلى 1800.37 نقطة.

 

 


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