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نيابة الجيزة تأمر بالتحفظ على سيارة بعد العثور على أسلحة داخلها بفيصل

الأربعاء، 13 يونيو 2018 08:04 ص
نيابة الجيزة تأمر بالتحفظ على سيارة بعد العثور على أسلحة داخلها بفيصل ذخيرة،ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بالتحفظ على سيارة الملاكى اصطدمت بعامود إنارة بمنطقة فيصل أثناء مطاردة بين قائدها و 4 أشخاص أخرين يستقلون سيارة ملاكى_تمكنوا جميعًا من الهرب، كما تحفظت على أسلحة نارية وذخائر عثر عليها داخل السيارة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية لتحديد هوية صاحبها وباقى المتهمين؛ تمهيدًا لضبطهم وإحضارهم.

كانت منطقة فيصل بالجيزة شهدت مطاردة 4 أشخاص لقائد سيارة ملاكى، انتهت باصطدام قائد السيارة بعامود إنارة وهروب الطرفين، وعثر رجال المباحث على السيارة التى تبين احتوائها على بندقيتين وكمية من الطلقات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات رجال المباحث، وأقوال شهود العيان، أن 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى، كانوا يطاردون قائد السيارة المضبوطة حتى اصطدم بعامود إنارة، ثم فر هاربا وواصل الأشخاص الأربعة مطاردته، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


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