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"نظافة الجيزة": 250 ألف كيس قمامة موزعة على حدائق المحافظة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:43 م
"نظافة الجيزة": 250 ألف كيس قمامة موزعة على حدائق المحافظة احتفالات عيد الفطر المبارك
كتب إبراهيم سالم
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قررت محافظة الجيزة فتح حديقة بانوراما الجيزة بطريق الفيوم مجانًا للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.
 
وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إنه تم تجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين وكورنيش النيل والحدائق العامة وتجميل الشوارع الرئيسية بنطاق أحياء المحافظة لاستقبال المواطنين.
 
ومن جانبه، أكد يحيى فايد، رئيس هيئة نظافة الجيزة، أنه تم توفير أكثر من 250 ألف كيس قمامة لتوزيعها بالمجان على رواد الحدائق العامة بالجيزة لاستخدامها أيام الاحتفالات، ومن أهمها حدائق الحيوان والأورمان وحديقة الجيزة العامة وحديقة سفارى بأرض مطار إمبابة والمقامة على مساحة 38 فدانا، مع تخصيص فرق نظافة للعمل بشكل دورى بالمنطقة الأثرية بالهرم للحفاظ على نظافتها خلال الاحتفالات.
 
وأكد أنه تم إلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش ومجمع القمامة ومحطات المناولة بالوراق والمريوطية.
 
وأشار إلى أنه تم تجهيز حملات مركزية للطوارئ مكونة من 21 معدة متنوعة ما بين لوادر وعربات نقل ونصف نقل وشفاطات مياه لرفع المخلفات من البؤر التى يتم رصدها على الفور، كما تم تخصيص الخط الساخن رقم 16809 لتلقى شكاوى المواطنين بشأن رفع المخلفات والتعامل معها على الفور.

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