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نجيب ساويرس معلقا على فوز أمريكا بتنظيم كأس العالم 2026: قرار مؤسف

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:31 م
نجيب ساويرس معلقا على فوز أمريكا بتنظيم كأس العالم 2026: قرار مؤسف نجيب ساويرس
كتبت نورهان حسن
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علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على فوز الملف المشترك الذى يضم الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، بشرف تنظيم بطولة كأس العالم 2026، على حساب المغرب.

وكتب "ساويرس" عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: " قرار مؤسف المغرب الأحق، 65 للمغرب من ١٣٤ لاتحاد أمريكا وكندا والمكسيك.. فلنتفق مع المغرب لتقديم ملف مشترك من مصر والسعودية والمغرب للجولةً القادمة".

نجيب
نجيب

وجاء هذا خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الذى أٌقيم اليوم بالعاصمة الروسية "موسكو".

وحصل الملف المشترك على 135 صوتاً، والمغرب على 65 صوتاً، وصوت واحد باطل لتفوز الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا بشرف تنظيم مونديال 2026.


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