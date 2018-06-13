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نادى مستشارى قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

الأربعاء، 13 يونيو 2018 02:23 م
نادى مستشارى قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك هيئة قضايا الدولة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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أرسل، اليوم الأربعاء، نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد محمد خليفة والمستشارين أعضاء مجلس الإدارة برسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ولمجلس الوزراء، ولفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، وللدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وللفريق صدقى صبحى وزير الدفاع ولجميع قيادات ورجال القوات المسلحة، وللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ولجميع قيادات ورجال الشرطة، ولجميع قيادات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية ورجال الدين.
 
وأعرب النادى خلال رسائله عن أمنيات مستشارى قضايا الدوله بالتوفيق والسداد والرخاء والازدهار والأمن والأمان للوطن والمواطنين وأن تظل راية مصر مرفوعة خفاقة.
 
وأكد المستشار أمين عبد الرحيم عضو مجلس إدارة النادى، "يجب علينا فى تلك الأيام المباركة والأعياد ألا ننسى شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة والهيئات القضائية، والذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة والغالى والنفيس من أجل الوطن الغالى مصر".
 

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