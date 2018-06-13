نائب محافظ القاهرة يوزع 500 علبة كعك على أهالى منشية ناصر

وزع اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، 500 علبة كعك العيد على أهالى منشية ناصر كنوع من التهنئة بالعيد وتوفير النفقات عليهم، وذلك بالتنسيق مع الدكتور حسام فودة رئيس المجلس​المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم توفير علبة كعك العيد بسيارات مكافحة الغلاء المنتشرة فى المنطقتين الغربية والشمالية، بالإضافة إلى توفيرها فى معارض السلع الغذائية، بأسعار مخفضة ليصل سعر العلبة 30 جنيها.

وقال عبد التواب، إنه سيتم توزيع كعك العيد بالمناطق العشوائية والأحياء الفقيرة لرفع العبء عن المواطنين، وذلك يأتى فى إطار السعى للتخفيف عن كاهل المواطن محدود الدخل والفقراء، بالتنسيق مع رجال الأعمال.