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ميركل تشارك فى فاعلية رياضية فى برلين - صور

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:35 م
ميركل تشارك فى فاعلية رياضية فى برلين - صور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز - أ ف ب
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حرصت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على حضور فعالية "الرياضة والتكامل"، والتى شهدتها العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأربعاء، حيث شددت على ضرورة أن يتم التكامل بين المهاجرين والمواطنين الألمان.

وحرصت المستشارة الألمانية على الحديث إلى المشاركين فى الفاعلية الرياضية وحثهم على المشاركة فى مثل هذه الفعاليات، كما التقطتها الكاميرات بينما كانت توقع على قمصان بعض المشاركات فى الاحتفالية.

ميركل تتابع الفاعلية الرياضية التى احتضنتها برلين
ميركل تتابع الفاعلية الرياضية التى احتضنتها برلين

 

ميركل توقع على قميص أحد المشاركين بالفاعلية
ميركل توقع على قميص أحد المشاركين بالفاعلية

 

ميركل تصافح طفلة مشاركة فى الفاعلية الرياضية
ميركل تصافح طفلة مشاركة فى الفاعلية الرياضية

 

صورة جماعية لميركل مع المشاركين فى الفاعلية
صورة جماعية لميركل مع المشاركين فى الفاعلية

 

ميركل تصفق لأحد المشاركين فى الفاعلية الرياضية فى برلين
ميركل تصفق لأحد المشاركين فى الفاعلية الرياضية فى برلين

 

ميركل تستمع لشرح حول الفاعلية وأهدافها
ميركل تستمع لشرح حول الفاعلية وأهدافها

 

ميركل تتبادل الحديث مع إحدى منظمات الحدث الرياضى
ميركل تتبادل الحديث مع إحدى منظمات الحدث الرياضى

 

ميركل تتحدث مع عدد من الأطفال المشاركين فى الفاعلية الرياضية
ميركل تتحدث مع عدد من الأطفال المشاركين فى الفاعلية الرياضية

 

لاعبة تستعرض مهارتها فى كرة القدم أمام المستشارة الألمانية
لاعبة تستعرض مهارتها فى كرة القدم أمام المستشارة الألمانية

 

مجموعة من المشاركين فى الحدث الرياضى يلتفون حول المستشارة الألمانية
مجموعة من المشاركين فى الحدث الرياضى يلتفون حول المستشارة الألمانية

 

ميركل تتابع الفاعلية الرياضية
ميركل تتابع الفاعلية الرياضية

 

ميركل تصفق لتشجيع أحد المشاركين فى الفاعلية
ميركل تصفق لتشجيع أحد المشاركين فى الفاعلية

 

ميركل فى جلسة مع المنظمين وبعض المشاركين للفاعلية الرياضية
ميركل فى جلسة مع المنظمين وبعض المشاركين للفاعلية الرياضية

 

المستشارة الألمانية تتبادل الحديث مع عدد من الأطفال
المستشارة الألمانية تتبادل الحديث مع عدد من الأطفال

 

التفاف حول المستشارة الألمانية من قبل المشاركين فى الحدث
التفاف حول المستشارة الألمانية من قبل المشاركين فى الحدث

 

باقة من الورود تتلقاها المستشارة الألمانية من إحدى المشاركات
باقة من الورود تتلقاها المستشارة الألمانية من إحدى المشاركات

 


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أنجيلا ميركل

ألمانيا

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