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موقع أمريكى: جاريد كوشنر يزور مصر والسعودية وإسرائيل لبحث جهود السلام

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:25 م
موقع أمريكى: جاريد كوشنر يزور مصر والسعودية وإسرائيل لبحث جهود السلام جاريد كوشنر
كتبت ريم عبد الحميد
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ذكرت تقارير إخبارية أمريكية، أن فريق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام فى الشرق الأوسط والذى يشمل كبير مستشاريه جاريد كوشنر والمبعوث الخاص جاسون جرينبلات، سيسافران إلى إسرائيل ومصر والسعودية فى الأسبوع المقبل لمناقشة المراحل المقبلة من جهود السلام والأزمة فى غزة.

 

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسئول أمريكى رفيع المستوى، قوله إن كوشنر وجرينبلات يريدان مناقشة الأسئلة العالقة مع انتهاءهما من صياغة خطة السلام، والتى تشمل الوقت الأمثل لإطلاقها.

 

وأضاف المسئول الأمريكى، أن الجولة قد تشمل محطات أخرى أيضا، لكنها لا تشمل اجتماعا مع مسئولين فلسطينيين، الذين يرفضون اللقاء عقب قرار الرئيس الأمريكى بنقل السفارة الأمريكية فى إسرائيل إلى القدس.

 

وأشار المصدر إلى أن فريق السلام لم يطلب اجتماعا مع الفلسطينيين فى هذه الجولة، وأضاف أن القيادة الفلسطينية ستعلم بجولة كوشنر وجرينبلات فى المنطقة ولو أرادت لقاء، فإن كوشنر وجرين لات مستعدان لذلك.

 

وتريد الإدارة أن تطلق خطة السلام عندما تكون الظروف مناسبة، ويريد كوشنر وجرينبلات سماع أفكار كافة الأطراف حول الأمر.

 


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جاريد كوشنر

سلام الشرق الاوسط

الفلسطينيين

مبعوث ترامب للسلام

جاسون جرينبلات




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