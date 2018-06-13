موسكو: عقوبات أمريكا على شركة روسية لإيصالها الوقود إلى سوريا "تهور سياسى"

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وصفت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء العقوبات الأمريكية على شركة (سوففراخت) بسبب نقلها الوقود إلى سوريا بـ"التهور السياسي".

وقالت الخارجية الروسية - فى بيان صحفى أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن واشنطن تبدى مجددا تهورا سياسيا بتوجيهها اتهامات لموظفى الشركة المساهمة العامة الروسية (سوففراخت) بسبب نقل وقود الطائرات إلى سوريا".

وأضافت أن وقود الطائرات، الذى كانت (سوففراخت) تؤمن نقله، كان مخصصا لوحدات القوات الجوية الفضائية الروسية التى تساعد فى محاربة الجماعات الإرهابية على الأراضى السورية.

وكانت وزارة المالية الأمريكية قد أعلنت، فى بيان أمس الأول، إدراج 3 أشخاص، هم أوليج تشيركوف وفلاديمير كاجانسكى وألكسندر تروبين (وجميعهم مرتبطون بشركة دايف تيخ سنتر)، فضلا عن 5 شركات روسية فى قائمة العقوبات.. وتؤكد المالية الأمريكية أن هذه المؤسسات مرتبطة جميعها بجهاز الأمن الفيدرالى الروسي.