موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الرقابة الإدارية تضبط 12 قضية فساد

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها إعلان الرقابة الإدارية ضبط 12 قضية فساد وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

تسير شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء، 4 رحلات شارتر إلى روسيا، لنقل 650 مشجعا مصريا للمنتخب القومى، لمؤازرته فى بداية مشواره بكأس العالم أمام منتخب الأوروجواى، وتقام المباراة عصر الجمعة ضمن مباريات المجموعة الأولى.

استهدفت هيئة الرقابة الإدارية عددا من منتحلى الصفة، ومستغلى النفوذ المزعوم للذين هددوا سمعة الوظائف العمومية التى يشغلها كبار المسئولين، حيث تمكنت الهيئة من ضبط عدة وقائع مختلفة لتلك النوعية من الجرائم.





وجه قطاع الأمن العام حملات مرورية وإنضباطية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكن خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط 48953 مخالفة مرورية متنوعة.





نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى مواصلة كشف الفساد وإحباط محاولات الاستيلاء على أموال الشعب، وتمكنت من القبض على صاحب إحدى الشركات الخاصة التى تعمل فى مجال تصنيع المنسوجات، والمدير المسئول للشركة، لاصطناعها شهادات جمركية.





تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير إدارة فاقوس الاجتماعية، لاختلاسه مبالغ مالية من حسابات المعاشات المخصصة لعدد من مستفيدي مشاريع برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، وصرفه واستيلائه على المعاشات مستخدما بطاقات الصرف الإليكترونية بالمستفيدين لعدة أشهر قبيل تسليمها لأصحابها، أو المرتدة التي لم يتم تسليمها للمستفيدين .





يقدم "اليوم السابع" خدمة معرفة تكلفة تذاكر قطارات الخطوط الرئيسية بكافة أنواعها سواء المكيفة أو العادية أو الـvip، بمناسبة عيد الفطر المبارك وتزايد الإقبال على السفر واستقلال القطارات فى العيد.





طرحت شركة مصر للطيران العديد من الباقات والعروض الترويجية لبعض وجهاتها في دول الخليج، تلبية لرغبات عملائها، حيث تقدم تخفيض 25% على تذاكر السفر من القاهرة الي مسقط على أن تمتد فترة الشراء حتي 25 يونيو والسفر حتي 8 أغسطس القادم.





ألقت الهيئة القبض على تشكيل عصابى من المتاجرين بالدعم الذى تتكبده الدولة لصالح المواد البترولية، وهم مسئولو تسجيل شحنات الوقود ، والأمن ، والنقل بشركة الجمعية التعاونية للبترول ( التعاون ) ، بالإضافة إلى مسئول العهدة بأحد الجراجات التابعة لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة ، لتسهيلهم جميعا استيلاء أحد تجار القطاع الخاص على المواد البترولية المدعومة من الدولة بحوالى 200 ألف لتر من السولار شهريا تدعمها الدولة بقيمة 840 ألف جنيه ، مقابل حصولهم على مبالغ تزيد عن الـ600 ألف جنيه شهريا على سبيل الرشوة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مدير قطاع الرقابة والإشراف بأحد البنوك المشرف على النقد الأجنبى وشركات الصرافة ، وذلك عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات الصرافة الخاصة، مقابل تغاضيه عن مخالفات الشركة واتجارها فى العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية ، وكذا إخلاله بواجبات وظيفته بإفشاء مواعيد التفتيش المزمع تنفيذها على الشركة بمعرفة مراقبى البنك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة.