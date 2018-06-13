video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 06:30 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 5 مسلحين أجانب فى انفجار سيارة مفخخة بإدلب السورية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 05:21 م
مقتل 5 مسلحين أجانب فى انفجار سيارة مفخخة بإدلب السورية انفجار - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان (مقره لندن) بمقتل 5 مسلحين أجانب من جنسيات مختلفة وإصابة آخرين فى انفجار عنيف وقع بمدينة إدلب السورية .

وقال المرصد - وفقا لما ذكرته قناة (الحرة) الأمريكية االأربعاء إن سيارة مفخخة انفجرت بمبنى (الكونسروة) التابع لمسلحى "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقا) غرب مدينة إدلب، والذى يعد من أهم مقرات مسلحى الهيئة وأكبرها، ومركزا لمسلحين من جنسيات عديدة منها الأوزبك والشيشان.

وأضاف أن مسلحى تحرير الشام فرضوا طوقا أمنيا حول مكان التفجير.

ويأتى هذا الانفجار ضمن سلسلة من عمليات الاغتيالات والانفجارات التى تستهدف كوادر تابعة لمسلحى تحرير الشام بعدد من مناطق محافظة إدلب.

ويعد معمل "كونسروة إدلب" أكبر المصانع الحكومية المخصصة لإنتاج السلع الغذائية والمعلبات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موسكو: عقوبات أمريكا على شركة روسية لإيصالها الوقود إلى سوريا "تهور سياسى"

الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات على الحدود مع سوريا

قوات الأمن العراقية تحبط محاولة تسلل مجموعة مسلحة قادمة من سوريا

محكمة فرنسية تقضى بسجن 3 شبان حاولوا الالتحاق بداعش فى سوريا

جوائز الدولة 2017.. سوريا أول الفائزين بـ"النيل العربية".. "التشجيعية" لـ"عبدالناصر علام" رغم رحيله.. و"التقديرية" لـ"نادية لطفى ومحمد سلطان".. والتفوق تنتصر لأحمد مراد.. و"النيل" تكرم صلاح فضل ومراد وهبة.. صور

التحالف الدولى يواصل عملياته ضد آخر معاقل داعش فى سوريا بدعم عراقى

سيناتور روسى: لا نستبعد استعداد واشنطن لضربة جديدة ضد سوريا

انفجار

سوريا

إدلب




لا تفوتك
بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة