مقتل 5 مسلحين أجانب فى انفجار سيارة مفخخة بإدلب السورية

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أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان (مقره لندن) بمقتل 5 مسلحين أجانب من جنسيات مختلفة وإصابة آخرين فى انفجار عنيف وقع بمدينة إدلب السورية .

وقال المرصد - وفقا لما ذكرته قناة (الحرة) الأمريكية االأربعاء إن سيارة مفخخة انفجرت بمبنى (الكونسروة) التابع لمسلحى "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقا) غرب مدينة إدلب، والذى يعد من أهم مقرات مسلحى الهيئة وأكبرها، ومركزا لمسلحين من جنسيات عديدة منها الأوزبك والشيشان.

وأضاف أن مسلحى تحرير الشام فرضوا طوقا أمنيا حول مكان التفجير.

ويأتى هذا الانفجار ضمن سلسلة من عمليات الاغتيالات والانفجارات التى تستهدف كوادر تابعة لمسلحى تحرير الشام بعدد من مناطق محافظة إدلب.

ويعد معمل "كونسروة إدلب" أكبر المصانع الحكومية المخصصة لإنتاج السلع الغذائية والمعلبات.