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مقتل 18 من الجيش الأفغانى فى هجوم لمسلحى طالبان شمال شرقى البلاد

الأربعاء، 13 يونيو 2018 07:10 م
مقتل 18 من الجيش الأفغانى فى هجوم لمسلحى طالبان شمال شرقى البلاد الجيش الأفغانى- أرشيفية
(أ ش أ)
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قال مسؤول أفغانى إن 18 من أفراد الجيش قتلوا فى هجوم لمسلحى حركة طالبان على نقطة أمنية تابعة للجيش الأفغانى فى إقليم بدخشان شمال شرقى البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية عن عضو مجلس الإقليم عبد الله ناجى قوله، اليوم الأربعاء، إن المئات من عناصر طالبان اقتحموا نقطة أمنية تابعة للجيش فى مقاطعة جورام التابعة للإقليم الليلة الماضية، واستولوا عليها وأسفرت المعارك بين الجانبين عن مقتل 18 من جنود الجيش و12 من مسلحى طالبان بينهم عناصر أجنبية واستولى المسلحون على النقطة الأمنية والأسلحة والذخيرة كاملة.

وأضاف أن النقطة الأمنية ظلت تحت سيطرة طالبان حتى، صباح اليوم الأربعاء، حتى تم استعادتها بعد أن وصلت التعزيزات الأمنية إلى المنطقة.

من جانبه، أكد قائد عمليات إقليم بدخشان الكولونيل إمام على عزيز، على سقوط النقطة الأمنية فى يد طالبان لفترة وجيزة، قائلاً "لا توجد أرقام دقيقة للخسائر البشرية الناجمة عن المعارك".

ولم تعلق طالبان من جانبها على هذه الأنباء حتى الآن.

ويأتى ذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار الذى أعلنته الحكومة الأفغانية وبدأ سريانه، أمس الثلاثاء، فيما أعلنت طالبان وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر الثلاثة.

 

 


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