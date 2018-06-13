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الأربعاء، 13 يونيو 2018 10:12 م
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معهد بحوث البترول يحصد جائزتين من جوائز الدولة التشجيعية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 08:48 م
معهد بحوث البترول يحصد جائزتين من جوائز الدولة التشجيعية د. أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول
وائل ربيعى
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حصد معهد بحوث البترول، جائزتين من جوائز الدولة التشجيعية، حيث فاز الدكتور على عبد العال، الأستاذ بمعهد بحوث البترول، بجائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة، فى مجال المواد ذات النشاط السطحى واستخدامها فى صناعة البترول، واستخدامات النانوتكنولوجى والفضة النانونية كموانع للتآكل ومضادات للبكتيريا، والدكتور سامى محمد أحمد بجائزة العلوم الكيميائية، عن دور المواد ذات النشاط السطحى فى صناعة البتروكيماويات واستخدامها كإضافات مساعدة فى عملية إنتاج البترول.

جاء ذلك ضمن جوائز الدولة التشجيعية التى أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى دورته 171 برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس مجلس الأكاديمية، وبحضور الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2017، وبلغ عدد الجوائز التى منحها المجلس 49 جائزة.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول، عن فخره بهذه الإنجازات التى تضيف الكثير إلى المعهد وتؤكد أنه يسير على النهج الصحيح لتحقيق رؤيته ورسالته واستراتيجياته المستقبلية، مشيرا إلى أن باحثين معهد بحوث البترول المصرى تمكنوا فى السنوات الماضية من حصد العديد من الجوائز بالإضافة لنشر الكثير من الأبحاث فى مجلات علمية عالمية متخصصة.

 


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