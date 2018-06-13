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معهد الفلك: صلاة عيد الفطر فى القاهرة الساعة الخامسة و18 دقيقة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 10:22 ص
معهد الفلك: صلاة عيد الفطر فى القاهرة الساعة الخامسة و18 دقيقة الدكتور حاتم عودة رئيس معهد الفلك
(أ ش أ)
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أكد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن صلاة عيد الفطر المبارك فى محافظة القاهرة ستكون فى تمام الساعة الخامسة و18 دقيقة، وبعدها بدقيقة واحدة يحين موعدها فى محافظة الجيزة، بينما تكون فى الإسكندرية فى تمام الخامسة و21 دقيقة وذلك طبقا للحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد.

وقال الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد، فى بيان أصدره المعهد اليوم الأربعاء، أن مدينة طابا هى أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر، حيث يحين موعدها فى الخامسة و5 دقائق، فيما تكون مدينة السلوم آخر مدن مصر تأدية للصلاة التى يحين موعدها فى الخامسة و39 دقيقة .

وأضاف أن هناك 3 مدن هى بورسعيد، سانت كاترين وشرم الشيخ سيؤدى سكانها صلاة عيد الفطر فى نفس الوقت "الساعة الخامسة و13 دقيقة"، فيما يحين موعد الصلاة فى مدن السويس والطور والإسماعيلية ودمياط فى الساعة الخامسة و13 دقيقة، وفى مدينة العريش فى الخامسة و6 دقائق .

وتابع أنه سيؤدى سكان دمنهور فى الساعة الخامسة و19 دقيقة، فيما يحل موعد الصلاة فى كل من طنطا وبنها وشبين الكوم فى الساعة الخامسة و18 دقيقة، وفى المنصورة والغردقة فى الساعة الخامسة و15 دقيقة، وفى الزقازيق فى الساعة الخامسة و16 دقيقة، وكفر الشيخ وشلاتين فى الساعة الخامسة و17 دقيقة، والفيوم وقنا فى الساعة الخامسة و22 دقيقة، وبنى سويف فى الساعة الخامسة و21 دقيقة .

وأشار إلى أن صلاة عيد الفطر سيحل موعدها فى الساعة الخامسة و27 دقيقة فى كل من المنيا وأسيوط وأسوان وسوهاج، وستكون فى أبو سمبل فى الساعة الخامسة و36 دقيقة، ومرسى مطروح فى الساعة الخامسة و33 دقيقة وفى الخارجة فى الساعة الخامسة و25 دقيقة، وفى نويبع فى الساعة الخامسة و7 دقائق، وفى حلايب فى الساعة الخامسة و14 دقيقة.

 


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