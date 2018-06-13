الرئيسية أخبار عاجلة "معلومات الوزراء" ينشر إنفوجراف لـ7 حقائق عن دعم المترو والسكة الحديد الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:38 م مركز معلومات مجلس الوزراء كتبت هند مختار إضافة تعليق نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف لحملة توعية عن الدعم، إيمانًا بحق المواطن فى المعرفة تحت شعار: "ما لا تعرفه عن الدعم". وتضمن الانفوجراف 7 حقائق عن مترو الأنفاق والسكك الحديدية ودعم الدولة لهما. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. شريف إسماعيل يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر "معلومات الوزراء" ينشر إنفوجراف لـ7 حقائق عن دعم الدولة للبوتاجاز مترو الأنفاق السكك الحديدية مجلس الوزراء مصر اخبار مصر وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد "السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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