"معلومات الوزراء" ينشر إنفوجراف لـ7 حقائق عن دعم المترو والسكة الحديد

كتبت هند مختار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف لحملة توعية عن الدعم، إيمانًا بحق المواطن فى المعرفة تحت شعار: "ما لا تعرفه عن الدعم".

وتضمن الانفوجراف 7 حقائق عن مترو الأنفاق والسكك الحديدية ودعم الدولة لهما.