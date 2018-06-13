مصر للطيران تطرح عروضا ترويجية لبعض وجهتها فى دول الخليج.. تعرف عليها

وتقدم أسعارا تنافسية على التذاكر من القاهرة الي جدة والمدينة بأسعار تبدأ بــ 4339.00 جنيه للدرجة السياحية و 8745.00 جنيه لدرجة رجال الاعمال، على أن تكون فترة الشراء حتي 10 يوليو والسفر حتي 17 يوليو القادم .

كما يمكن لعملاء مصرللطيران السفر إلي الكويت بأسعار تبدأ من 4523.00 جنيه وذلك في حال شراء تذاكر السفر حتي 28 يونيو الجاري والسفر حتي 31 يوليو.

بالإضافة إلى عرض السفر من الإسكندرية إلي كل من، جدة والمدينة المنورة بأسعار تبدأ بــ 4251.00 جنيه للدرجة السياحية و 8657.00 جنيه لدرجة رجال الاعمال. على أن تمتد فترة شراء التذاكر حتي 10 يوليو والسفر حتي 17 يوليو القادم.