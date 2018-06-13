video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:14 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر للطيران تطرح عروضا ترويجية لبعض وجهتها فى دول الخليج.. تعرف عليها

الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:58 ص
مصر للطيران تطرح عروضا ترويجية لبعض وجهتها فى دول الخليج.. تعرف عليها مصر للطيران
كتبت ــ رحاب نبيل
إضافة تعليق
طرحت شركة مصر للطيران العديد من الباقات والعروض الترويجية لبعض وجهاتها في دول الخليج، تلبية لرغبات عملائها، حيث تقدم تخفيض 25% على تذاكر السفر من القاهرة الي مسقط على أن تمتد فترة الشراء حتي 25 يونيو والسفر حتي 8 أغسطس القادم.
 
وتقدم أسعارا تنافسية على التذاكر من القاهرة الي جدة والمدينة بأسعار تبدأ بــ  4339.00 جنيه للدرجة السياحية و 8745.00 جنيه لدرجة رجال الاعمال، على أن تكون فترة الشراء حتي 10 يوليو والسفر حتي 17 يوليو القادم .
 
كما يمكن لعملاء مصرللطيران السفر إلي الكويت بأسعار تبدأ من   4523.00 جنيه وذلك في حال شراء تذاكر السفر حتي 28 يونيو الجاري والسفر حتي 31 يوليو.
 
بالإضافة إلى عرض السفر من الإسكندرية إلي كل من، جدة والمدينة المنورة بأسعار تبدأ بــ  4251.00 جنيه للدرجة السياحية و 8657.00 جنيه لدرجة رجال الاعمال. على أن تمتد فترة شراء التذاكر حتي 10 يوليو والسفر حتي 17 يوليو القادم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر للطيران تشارك فى اجتماع مجلس المحافظين بالأياتا بـ " سيدنى "

مصر للطيران تسير 11 رحلة لنقل المعتمرين لحضور ليلة القدر بالحرمين الشريفين

مصر للطيران

عروض ترويجية

دول الخليج

عروض مصر للطيران




لا تفوتك
وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة