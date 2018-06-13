مصر للطيران تسير 14 رحلة لعودة 2598 معتمرا من الأراضى المقدسة

كتبت رحاب نبيل

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأربعاء، 14 رحلة جوية، سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران من مطارى جدة والمدينة، لعودة 2598 معتمرا بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان، وذلك ضمن رحلات العودة للمعتمرين.

وأفاد مصدر بالمطار بأن مبنى الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران استقبل 9 رحلات من مطار جدة على متنها 1626 معتمرا، و5 رحلات من المدينة المنورة على متنها 972، بإجمالى 2598 معتمرا.

وتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران، وإنهاء جميع الاستعدادات بالصالة الموسمية بالمطار، لسرعة إنهاء إجراءات خروج ضيوف الرحمن فور وصولهم.

كانت مصادر بالشركة الوطنية مصر للطيران، قالت إن مرحلة العودة للمعتمرين من الأراضى المقدسة، ستشهد كثافة فى التشغيل، حيث من المخطط أن يبلغ متوسط رحلات العودة ما يقرب من 25 رحلة يوميًا، أى بإجمالى 450 رحلة جوية خلال الفترة من 12 وحتى 30 يونيو الجاري، وذلك إلى مطارات القاهرة والأقصر وبرج العرب بالإسكندرية.

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران تمكنت من نقل ما يقرب من 45 ألف معتمر إلى مطارى جدة والمدينة المنورة على متن 450 رحلة جوية فى مرحلة الذهاب.