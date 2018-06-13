مصرع عامل سقط أسفل جرار زراعى أثناء استقلاله دراجته النارية بالدقهلية

لقى عامل مصرعه فى حادث تصادم على طريق منية النصر المنزلة أثناء استقلاله دراجة نارية فاصطدم بجرار زراعى.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق " منية النصر- المنزلة أمام قرية " برمبال القديمة " دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن طرفى الحادث كلًا من جرار زراعى بمقطورة "بدون لوحات معدنية " قيادة المدعو محمد ع.ف.26 سنة عامل، ومقيم قرية " ميت طريف " دائرة مركز دكرنس باتجاه منية النصر، دراجة نارية " بدون لوحات معدنية " قيادة المدعو محمد إ.م. 18 سنة طالب ومقيم قرية " برمبال القديمة " دائرة المركز باتجاه المنزلة، وتبين أن سبب الحادث إختلال توازن قائد الدراجة النارية وسقوطه أسفل عجلات مقطورة الجرار الزراعى

نجم عن الحادث، وفاة قائد الدراجة النارية، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى منية النصر المركزى.

بسؤال قائد الجرار الزراعى ووالد المتوفى.58 سنة فلاح ومقيم قرية " برمبال القديمة " أيدا مضمون الفحص وإتهم الأخير قائد الجرار الزراعى بالتسبب فى وفاة نجله، وورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة نتيجة كسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها تم التحفظ على المركبتين على ذمة تصرفات النيابة.