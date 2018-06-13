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مصرع سيدة وإصابة 2 فى حادث تصادم بالطريق الساحلى بالإسكندرية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:36 ص
مصرع سيدة وإصابة 2 فى حادث تصادم بالطريق الساحلى بالإسكندرية تصادم سيارات - صورة أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الساحلى بالإسكندرية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الساحلى منطقة الكيلو 23 - تجاه الإسكندرية.

 

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مصادمة بين السيارة رقم "س ط م" مصر ميكروباص قيادة "ع ا ن" 29 سنة سائق، والسيارة رقم "ج هـ ى" مصر ميكروباص قيادة "ى م ح" 34 سنة سائق، أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى لانحراف السيارة واصطدامها "ن م ح" 35 سنة ربة منزل، تصادف وقوفها يمين الطريق وكذا اصطدامه بالسيارة الثانية من الخلف.

 

وأسفر الحادث عن مصرع السيده المذكورة وإصابة 2 من مستقلى السيارة الثانية باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر بالذراع الأيسر، وتم نقل جثة المتوفاه لمشرحة مستشفى العامرية، والمصابين لذات المستشفى للعلاج، وتم التحفظ على السيارتين وقائديهما، وحدثت تلفيات بالسيارتين وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية وجارى العرض على النيابة.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

لابد من اعاده تأهيل سائقى النقل والاجرة

بأعتماد برنامج مرورى من قبل ادارات المرور بالمحافظات قبل تجديد اى رخص قياده كما فعلت دوله الامارات العربيه الشقيقه فى وقت سابق بسنوات

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