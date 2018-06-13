video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:37 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

مسئول عراقى يحذر من هجمات خلايا داعش السرية والنائمة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:10 ص
مسئول عراقى يحذر من هجمات خلايا داعش السرية والنائمة قوات الجيش العراقى
أ ش أ
إضافة تعليق

حذر مسئول محلى بمحافظة كركوك العراقية، اليوم الثلاثاء، من مخاطر "خلايا داعش السرية والنائمة" فى تنفيذ هجمات متفرقة على مناطق بالمحافظة، فيما شدد على ضرورة القضاء على هذه الخلايا بمعلومات استخبارية دقيقة وعمليات مباغتة.

وقال مدير ناحية يايجى فلاح يايجلى - فى تصريحات لقناة (السومرية) الإخبارية - إن الهجمات المتكررة لتنظيم داعش الإرهابى على مناطق محيط يايجى وقضاء الدبس، وكذلك من جهة قرة تبه التابعة لناحية يايجى جنوب غربى كركوك، تنفذها خلايا داعش السرية والنائمة، مبديا استغرابه من تكرار الهجمات على المناطق ذاتها الواقعة بين ناحية يايجى ومناطق بقضاء الدبس.


وأضاف يايجلي، أن تنظيم داعش خسر الكثير من مسلحيه بعد تحرير جميع الأراضى جنوب وغرب كركوك لكنه ما زال يمتلك عناصر إرهابية تختبئ فى أماكن تحتاج إلى ضربات خاطفة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش التركى يعلن تدمير 12 هدفا شمال العراق

تركيا: سنبقى فى شمال العراق لحين القضاء على كل الجماعات الإرهابية

رئيس وزراء العراق: سنضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه زعزعة استقرار بلادنا

حيدر العبادى يعارض إعادة الانتخابات البرلمانية فى العراق

العراق

أخبار عربية

داعش




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة