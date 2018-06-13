مسئول عراقى يحذر من هجمات خلايا داعش السرية والنائمة

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حذر مسئول محلى بمحافظة كركوك العراقية، اليوم الثلاثاء، من مخاطر "خلايا داعش السرية والنائمة" فى تنفيذ هجمات متفرقة على مناطق بالمحافظة، فيما شدد على ضرورة القضاء على هذه الخلايا بمعلومات استخبارية دقيقة وعمليات مباغتة.

وقال مدير ناحية يايجى فلاح يايجلى - فى تصريحات لقناة (السومرية) الإخبارية - إن الهجمات المتكررة لتنظيم داعش الإرهابى على مناطق محيط يايجى وقضاء الدبس، وكذلك من جهة قرة تبه التابعة لناحية يايجى جنوب غربى كركوك، تنفذها خلايا داعش السرية والنائمة، مبديا استغرابه من تكرار الهجمات على المناطق ذاتها الواقعة بين ناحية يايجى ومناطق بقضاء الدبس.



وأضاف يايجلي، أن تنظيم داعش خسر الكثير من مسلحيه بعد تحرير جميع الأراضى جنوب وغرب كركوك لكنه ما زال يمتلك عناصر إرهابية تختبئ فى أماكن تحتاج إلى ضربات خاطفة.