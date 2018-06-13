مركز الملك سلمان يطلق مبادرة إنسانية جديدة لتكثيف وصول المساعدات عبر الحديدة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، إن تحالف دعم الشرعية يعطى الأولوية لرفع المعاناة عن الشعب اليمنى.

وأوضح الربيعة، خلال مؤتمر صحفى لتحالف دعم الشرعية بشأن عمليات الإغاثة فى اليمن، أن انتهاكات ميليشيات الحوثى وضعت عراقيل أمام عمليات الإغاثة فى اليمن، مشيراً إلى أن المليشيات حرمت سكان الحديدة من المساعدات الإنسانية الضرورية.

وأعلن عن مبادرة إنسانية جديدة لتكثيف وصول المساعدات عبر الحديدة، لافتاً إلى جسر بحرى وجوى وبرى من المواد الطبية والمشتقات النفطية للحديدة.