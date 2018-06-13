مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل

كتب بسنت جميل

قال الفيلسوف الدكتور مراد وهبة، الفائز بجائزة النيل، إنه سعيد بفوزه بجائزة النيل، والتى تعد أكبر جوائز الدولة التى يمنحها المجلس الأعلى للثقافة.

وأضاف "وهبة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لم يكن ليحصل على مثل هذه الجائزة إلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أنه يقدر قيمة الجائزة، كما إنه يقدر كل الأعضاء الذين قاموا بالتصويت له للفوز بالجائزة وهم 26 عضوا.

وكانت المنافسة بين كل من الدكتور محمد رياض، أحد علماء الجغرافيا المصريين، والدكتور مراد وهبة أستاذ الفلسفة فى جامعة عين شمس.