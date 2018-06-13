محمد بن زايد: التحالف العربى بقيادة السعودية أكثر قوة وتقدما وإنجازا فى اليمن

كتب أحمد عبد الرحمن

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، خلال لقائه الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، أن التحالف العربى بقيادة السعودية أكثر قوة وتقدماً وإنجازاً فى اليمن، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد، أن هدف التحالف العربى هو بسط الاستقرار وحفظ الأمن وتحرير الأرض من أجل أن يبدأ اليمن مرحلة جديدة من السلام والبناء والتنمية.

من جانبه، أشاد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بدور التحالف بقيادة السعودية وبمساهمات دولة الإمارات الكبيرة فى مساندة بلاده، مثمناً جهود الإمارات ومشاريعها الإنسانية التى تنفذها لمساعدة الشعب اليمنى.