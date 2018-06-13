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الأربعاء، 13 يونيو 2018 07:05 ص
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محافظ القاهرة يسلم 24 دراجة بخارية لمستحقيها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.. اليوم

الأربعاء، 13 يونيو 2018 06:00 ص
محافظ القاهرة يسلم 24 دراجة بخارية لمستحقيها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.. اليوم المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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يسلم المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، 24 دراجة بخارية "موتوسيكل"، وذلك ضمن مساهمات المجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تساهم دائماً فى دعم المواطنين بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بالقاهرة وديوان عام المحافظة.
 
بقام حفل توزيع الدراجات البخارية، بحديقة الأزهر بحضور اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية، والدكتورة جيهان عبد الرحمن، نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومحمد أحمد السيد، مدير مديرية التضامن الإجتماعى، وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدنى.
 
 
 
 

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