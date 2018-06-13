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محافظ القاهرة: وضع نقطة إطفاء قريبة من المساجد الكبرى أثناء صلاة العيد

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:38 م
محافظ القاهرة: وضع نقطة إطفاء قريبة من المساجد الكبرى أثناء صلاة العيد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب ماجد تمراز
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شدد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على مسئولى الإدارة العامة للحماية المدنية، بمراجعة كافة اشتراطات الوقاية من الحريق بجميع أماكن التجمعات الجماهيرية طوال أيام عيد الفطر المبارك، كدور السينما والملاهى والمولات التجارية والحدائق والمتنزهات ومناطق المراسى النهرية ومناطق الجبانات والميادين والشوارع الهامة ومناطق وسط البلد.
 
 
وطالب محافظ القاهرة، مسئولى الحماية المدنية، بوضع نقاط إطفاء قريبة من المساجد الكبرى التى ستشهد صلاة العيد كالأزهر والحسين وعمرو بن العاص.
 
 
كما وجه المحافظ شرطة المسطحات والبيئة، بتكثيف الإجراءات والتدابير الوقائية، لتحقيق السيطرة الأمنية على صفحة نهر النيل، واستمرار حملات المرور والتفتيش على المراسى والعائمات بجميع أنواعها الثابتة والمتحركة للوقوف على مدى التزامها باشتراطات الملاحة النهرية والدفاع المدنى.

 


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