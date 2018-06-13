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محافظ القاهرة: تلقينا 100 مليون جنيه دعما من رجال أعمال للمشروعات فى 2017

الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:20 ص
محافظ القاهرة: تلقينا 100 مليون جنيه دعما من رجال أعمال للمشروعات فى 2017 المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أنه فى غاية السعادة لمشاركة الجمعيات الأهلية فى الكثير من الأعمال الخيرية، وتابع أنه له الشرف لمشاركتهم فى نشر البسمة على وجوه المواطنين، مشيرا إلى أنه كان يطلب دائما من الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بتقديم كل الدعم إلى متحدى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة بشكل مستمر.

 

وأضاف محافظ القاهرة، خلال حفل تسليم 24 دراجة بخارية لمتحدى الإعاقة، بحديقة الأزهر، أنه تقدم أكثر من 100 مليون جنيه دعم من رجال الأعمال فى كافة المشروعات الخاصة بتقديم خدمات لذوى الاحتياجات والمحتاجين.

 

وقال محافظ القاهرة: "كلنا وراء متحدى الإعاقة وسنستمر فى تقديم الدعم لهم"، موضحا أن الرئيس قد أعلن أن 2018 هو عام دعم متحدى الإعاقة، وأن أؤيدذلك، إلا أنهم يحتاجون إلى الدعم بشكل مستمر وسنعمل على ذلك باستمرار.


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