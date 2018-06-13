محافظ الجيزة يستقبل وفد من الكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية لتقديم التهنئة بالعيد

كتب إبراهيم سالم

استقبل اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، الأنبا توماس أسقف الجيزة للأقباط الكاثوليك، والدكتور بشير أنور نودى راعى الأقباط الإنجيليين على رأس وفد لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

وقدم المحافظ الشكر لوفد الكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية على التهنئة، داعيًا المولى أن يديم المحبة والسلام بين أفراد الشعب المصرى العظيم، وأن تتبوأ مصرنا العزيزة مكانتها الرائدة بين الأمم، وأن يعم الاستقرار ربوع دولتنا الحبيبة.