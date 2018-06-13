مؤشر "جالوب"السنوى:مصر الأكثر أمانا بأفريقيا وتتفوق على أمريكا وبريطانيا

كتب - أحمد جمعة

أصدرت مؤسسة جالوب الدولية، المتخصصة فى البحوث الإحصائية، تقريرها السنوى عن الشعور بالأمان فى 135 دولة حول العالم.

واحتلت مصر المرتبة السادسة عشرة وصنفت على أنها الأكثر أمانا فى إفريقيا، وتفوقت فى معايير أمنها عن دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويقيس استطلاع الرأى، فى تقرير جالوب للقانون والنظام، مدى شعور المواطنين، المشمولين بالبحث، بالأمان فى بلادهم. وركزت الأسئلة على معايير متعلقة بالأمن كثقتهم فى الشرطة المحلية، والشعور بالأمان ليلا، وتعرضهم لسرقات، أو سطو مسلح أو اعتداءات فى الشارع.

وسجلت مصر 88 نقطة بالتساوى مع دول مثل الدنمارك وسلوفينيا والصين.

وخلص الاستطلاع إلى أن سنغافورة الأكثر أمنا تلتها النرويج، وايسلندا، وفنلندا، فيما جاءت فنزويلا في المرتبة الأخيرة كأكثر البلدان خطورة في العالم.