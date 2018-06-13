كرم جبر : مكافأة نهاية الخدمة سارية ولم يتم إلغاؤها للصحفيين

أكد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن ما تردد بشأن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين والعمال والإداريين فى المؤسسات الصحفية القومية، عار تمام من الصحة والصرف يتم بانتظام ، مضيفا: أرسلت الهيئة للمؤسسات القومية مستحقات العاملين المحالين للمعاش حتى فبراير 2017 ، وطلبت زيادة المخصصات المدرجة لها فى الميزانية الجديدة ، وهو ما استجاب له مجلس النواب والحكومة ، لاختصار جدول الانتظار ، وقدمت الدولة اكثر من 110 ملايين جنية دفعة واحدة فى العام الماضى، بجانب 2.5 مليون جنية شهريا تقدمها الحكومة، لصالح الزملاء المحالين الى المعاش .

وأوضح جبر، أن مكافأة نهاية الخدمة منصوص عليها فى قانون نقابة الصحفيين ،رقم "76 " لسنة " 1970" ، حيث نص فى المادة " 110 " على : " اذا انتهى عقد الصحفى احتسبت له مكافأة نهاية الخدمة على اساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد " ، وصدر قرار المجلس الاعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1986 ، بإضافة العمال والاداريين ، وهذا القانون هو قانون نقابة الصحفيين ولا يزال ساريا ، ويتم الصرف بمقتضاه ، وفى ضوء الضوابط الصادر بشأنها قرارات تنفيذية، مؤكدا أن القوانين السابقة التى تم الغاؤها ، ليست المعنية بإقرار مكافأة نهاية الخدمة ، لان اقرارها ورد على سبيل الحصر فى قانون نقابة الصحفيين ، ولا يجوز النص عليها فى اكثر من قانون . واشاد بموافقة البرلمان على زيادة المخصصات فى الموازنة الجديدة للدولة.