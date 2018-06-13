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قوات الأمن العراقية تحبط محاولة تسلل مجموعة مسلحة قادمة من سوريا

الأربعاء، 13 يونيو 2018 09:11 ص
قوات الأمن العراقية تحبط محاولة تسلل مجموعة مسلحة قادمة من سوريا القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أفاد مصدر أمنى عراقى بمحافظة ذى قار بأن قوة أمنية ضبطت ثلاث عربات فى المحافظة تحمل أسلحة متوسطة قادمة من سوريا، مبينا أن عملية الضبط تمت بعد الاشتباك مع ناقليها.

وقال المصدر - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء، أن "قوة من مكافحة إرهاب ذى قار وبالتعاون مع استخبارات المحافظة سيطرت على الطريق الدولى فى المحافظة، بعد ورود معلومات بقدوم ثلاث سيارات تحمل أسلحة خفيفة ومتوسطة من سوريا".

وأضاف المصدر أن "تلك السيارات حاولت الفرار من السيطرة إلا أن القوات الأمنية أطلقت النار واندلعت على أثر ذلك مواجهات بين الجانبين، لتتمكن تلك القوات من ضبط هذه السيارات واعتقال 15 شخصا من مستقليها".

وأوضح أن تلك السيارات كانت تحمل كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بينها رمانات يدوية وبى كى سى إضافة إلى أعتدة مختلفة الأنواع، فضلا عن لوحات مرورية تابعة لسوريا.

 


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