video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:54 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا: لم نتلق اعتذارا من إيطاليا بشأن إلغاء زيارة كونتى لباريس

الأربعاء، 13 يونيو 2018 10:40 م
فرنسا: لم نتلق اعتذارا من إيطاليا بشأن إلغاء زيارة كونتى لباريس كونتى
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) اليوم الأربعاء، أن فرنسا لم تتلق أى معلومات من رئاسة الوزراء الإيطالية لطلب اعتذار أو إلغاء ممكن لزيارة رئيس الوزراء جوزيبى كونتى إلى باريس، وذلك بعد التوتر بين باريس وروما بشأن سفينة المهاجرين (اكواريوس).

وقال مسؤول فى قصر الإليزيه يرافق الرئيس إيمانويل ماكرون فى جولة بغرب فرنسا "لم نتلق حتى الآن أى طلب من رئيس الوزراء الإيطالى للاعتذار أو ما يفيد باحتمال إلغاء زيارته".

فيما دعا ماكرون إلى عدم "الاستسلام للعواطف التى يتلاعب بها البعض"، مؤكدا أن بلاده تعمل - يدا بيد - مع إيطاليا لإدارة تدفقات المهاجرين، مضيفا "مضى عام على تعاوننا مع إيطاليا بطريقة مثالية..وقسمنا على عشرة عدد القادمين، من خلال عمل فى ليبيا والساحل".

وكان وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى - حزب (رابطة الشمال) المتطرف - طلب اعتذارا من فرنسا و"إلا فمن الأفضل إلغاء اللقاء المرتقب بباريس بين ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالى جيزوبى كونتي"، وذلك بعد تصريحات ماكرون التى اتهم فيها إيطاليا بتبنى موقف "معيب وغير مسؤول" برفضها استقبال سفينة تقل 629 مهاجرا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الداخلية الإيطالى يلوح بإلغاء لقاء كونتى وماكرون

صور العالم هذا المساء.. حريق ضخم يلتهم فندقا فى لندن.. اليونانيون يتظاهرون فى بيلا احتجاجا على استخدام اسم مقدونيا.. قتلى وجرحى فى تفجيرات مزدوجة بمدينة الصدر العراقية.. النواب الإيطالى يمنح الثقة لحكومة كونتى

صور.. مجلس النواب الإيطالى يمنح الثقة لحكومة "كونتي" الجديدة

فرنسا

إيطاليا

كونتى

باريس




لا تفوتك
بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة