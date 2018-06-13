فرنسا: لم نتلق اعتذارا من إيطاليا بشأن إلغاء زيارة كونتى لباريس

(أ ش أ)

أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) اليوم الأربعاء، أن فرنسا لم تتلق أى معلومات من رئاسة الوزراء الإيطالية لطلب اعتذار أو إلغاء ممكن لزيارة رئيس الوزراء جوزيبى كونتى إلى باريس، وذلك بعد التوتر بين باريس وروما بشأن سفينة المهاجرين (اكواريوس).

وقال مسؤول فى قصر الإليزيه يرافق الرئيس إيمانويل ماكرون فى جولة بغرب فرنسا "لم نتلق حتى الآن أى طلب من رئيس الوزراء الإيطالى للاعتذار أو ما يفيد باحتمال إلغاء زيارته".

فيما دعا ماكرون إلى عدم "الاستسلام للعواطف التى يتلاعب بها البعض"، مؤكدا أن بلاده تعمل - يدا بيد - مع إيطاليا لإدارة تدفقات المهاجرين، مضيفا "مضى عام على تعاوننا مع إيطاليا بطريقة مثالية..وقسمنا على عشرة عدد القادمين، من خلال عمل فى ليبيا والساحل".

وكان وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى - حزب (رابطة الشمال) المتطرف - طلب اعتذارا من فرنسا و"إلا فمن الأفضل إلغاء اللقاء المرتقب بباريس بين ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالى جيزوبى كونتي"، وذلك بعد تصريحات ماكرون التى اتهم فيها إيطاليا بتبنى موقف "معيب وغير مسؤول" برفضها استقبال سفينة تقل 629 مهاجرا.