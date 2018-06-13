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الأربعاء، 13 يونيو 2018 03:17 م
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فرنسا ترحب بانضمام فلسطين لبروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام

الأربعاء، 13 يونيو 2018 02:30 م
فرنسا ترحب بانضمام فلسطين لبروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ش أ
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رحبت فرنسا اليوم الأربعاء بتوقيع السلطة الفلسطينية على بروتوكول الغاء عقوبة الإعدام.

وذكرت فرنسا-فى بيان صادر عن وزارة الخارجية- بمعارضتها الثابتة لعقوبة الاعدام فى اى ظروف أو مكان و التزامها بالعمل على الغاء هذه العقوبة "غير الانسانية و غير الفعالة" على مستوى العالم، داعية كل الدول التى تطبق هذه العقوبة الى تعليق العمل بها تمهيدا لالغاءها نهائيا.

وكان الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، وقع فى 6 يونيو الجارى ، على انضمام دولة فلسطين إلى سبع اتفاقيات ومعاهدات دولية، من ضمنها البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأصدر الرئيس عباس تعليماته لوزير الخارجية والمغتربين رياض المالكى، باستكمال الإجراءات من أجل تنفيذ هذه الاتفاقيات؛ لتصبح فلسطين عضواً كاملاً فيها.
وكان عباس أعلن فى 14 من الشهر الماضى أنه سيتم الانضمام لعدد من الوكالات الدولية المتخصصة واحالة ملف الاستيطان الإسرائيلى لمحكمة الجنايات الدولية ردا على نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس.


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