فرنسا تؤكد "تمسكها بالحوار والتعاون" مع روما فى قضية الهجرة

(أ ف ب)

أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن فرنسا "مدركة تماما" للضغوط التى تتعرض لها إيطاليا فى مواجهة تدفق اللاجئين من أفريقيا،

مشددة على ان باريس "متمسكة بالحوار والتعاون" فى قضية الهجرة.

وجاءت تصريحات المتحدثة وسط تصاعد الخلاف بين الدولتين بعد ان انتقدت فرنسا رفض إيطاليا استقبال سفينة انقذت اكثر من 600 مهاجر فى نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الأربعاء، انها استدعت السفير الفرنسى لدى روما بشأن تصريحات اعتبرت "مثيرة للدهشة" صادرة عن الرئاسة الفرنسية بشأن رفض إيطاليا استقبال السفينة "أكواريوس" التى تحمل أكثر من 600 مهاجر.

وسيتم استقبال السفير كريستيان ماسيه فى مقر وزارة الخارجية فى روما الساعة 10,00 بحسب مصدر دبلوماسى. وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ندد الثلاثاء بالموقف "المعيب وغير المسؤول" للحكومة الإيطالية بشأن سفينة المهاجرين.

وتستعد إيطاليا لإرسال مئات المهاجرين إلى إسبانيا فى قافلة بحرية صغيرة بعد إغلاق موانئها أمامهم فى حين اتهمت فرنسا الحكومة الإيطالية الجديدة بالاستخفاف وعدم المسؤولية.

ويسلط الانتقاد الفرنسى الضوء على التوتر داخل الاتحاد الأوروبى بشأن كيفية التعامل مع أزمة المهاجرين المستمرة منذ عام مع تعهد الحكومة الإيطالية الجديدة المناهضة للمؤسسات بإلغاء قواعد اللجوء التى فقدت مصداقيتها إلى حد بعيد.