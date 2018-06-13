video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:57 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تؤكد "تمسكها بالحوار والتعاون" مع روما فى قضية الهجرة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:26 م
فرنسا تؤكد "تمسكها بالحوار والتعاون" مع روما فى قضية الهجرة وزير الخارجية الفرنسى
(أ ف ب)
إضافة تعليق

أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن فرنسا "مدركة تماما" للضغوط التى تتعرض لها إيطاليا فى مواجهة تدفق اللاجئين من أفريقيا، 

مشددة على ان باريس "متمسكة بالحوار والتعاون" فى قضية الهجرة.

وجاءت تصريحات المتحدثة وسط تصاعد الخلاف بين الدولتين بعد ان انتقدت فرنسا رفض إيطاليا استقبال سفينة انقذت اكثر من 600 مهاجر فى نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الأربعاء، انها استدعت السفير الفرنسى لدى روما بشأن تصريحات اعتبرت "مثيرة للدهشة" صادرة عن الرئاسة الفرنسية بشأن رفض إيطاليا استقبال السفينة "أكواريوس" التى تحمل أكثر من 600 مهاجر.

وسيتم استقبال السفير كريستيان ماسيه فى مقر وزارة الخارجية فى روما الساعة 10,00 بحسب مصدر دبلوماسى. وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ندد الثلاثاء بالموقف "المعيب وغير المسؤول" للحكومة الإيطالية بشأن سفينة المهاجرين.

وتستعد إيطاليا لإرسال مئات المهاجرين إلى إسبانيا فى قافلة بحرية صغيرة بعد إغلاق موانئها أمامهم فى حين اتهمت فرنسا الحكومة الإيطالية الجديدة بالاستخفاف وعدم المسؤولية.

ويسلط الانتقاد الفرنسى الضوء على التوتر داخل الاتحاد الأوروبى بشأن كيفية التعامل مع أزمة المهاجرين المستمرة منذ عام مع تعهد الحكومة الإيطالية الجديدة المناهضة للمؤسسات بإلغاء قواعد اللجوء التى فقدت مصداقيتها إلى حد بعيد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تشكيل محور ألمانى نمساوى إيطالى لمكافحة الهجرة غير الشرعية

ميركل تدعو دول الاتحاد الأوروبى للعمل معا لإيجاد حلول للهجرة غير الشرعية

المستشارة الألمانية تواجه تمردا من المحافظين بسبب سياسة الهجرة

اخبار عالميه

فرنسا

الخارجيه الفرنسيه

هجره غير شرعيه

ماكرون

ايطاليا




لا تفوتك
وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة