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فايننشال تايمز: ترامب قدم تنازلات لبيونج يانج مقابل التزامات مبهمة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 03:33 م
فايننشال تايمز: ترامب قدم تنازلات لبيونج يانج مقابل التزامات مبهمة ترامب وكيم كونج أون
كتبت رباب فتحى
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اهتمت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بقمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالي كيم كونج أون، وقالت إن العديد من المحللين استنتجوا أن القمة كانت انتصارا للزعيم الكورى الشمالى البالغ من العمر 34 عاما، معتبرين أن الولايات المتحدة قدمت تنازلات كبيرة مقابل التزامات مبهمة.
 
 
وفى الوقت الذى أعلن فيه ترامب أنه سيوقف المناورات العسكرية الأمريكية مع كوريا الجنوبية فى شبه الجزيرة الكورية، لم يقدم كيم أى تفاصيل حول كيفية تفكيك برنامج نووى يتضمن عشرات من الرؤوس الحربية والصواريخ طويلة المدى.
 
 
وقالت صحيفة إن الولايات المتحدة اتفقت على منح كوريا الشمالية الضمانات الأمنية لكوريا الشمالية مقابل تعهد بنزع السلاح النووى. 
 
 
ونقلت الصحيفة عن أندري لانكوف، الخبير فى شئون كوريا الشمالية فى جامعة كوكمين، قوله إن قيمة البيان المشترك العملية "صفر". وقال لانكوف: "كان بوسع الولايات المتحدة أن تحصل على تنازلات جدية ، لكن ذلك لم يتحقق". سوف تتشجع كوريا الشمالية ولن تحصل الولايات المتحدة على أى شيء.
 
 

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