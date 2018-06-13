غادة والى: صرف المساعدات لمستفيدى تكافل وكرامة اليوم بمناسبة عيد الفطر

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه بمناسبة عيد الفطر المبارك تقرر بدأ صرف مستحقات الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة " اليوم الاربعاء 13 يونيو بدلا من الجمعة 15 يونيو أى قبل ميعاد صرفها بيومين فى جميع مكاتب البريد على الجمهورية والبالغ عددها 3800 مكتب بريد، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى فى شهر يونيه 2,248,000 أسرة بما يشمل قرابة 10 ملايين فرد، ويبلغ إجمالى المبالغ المنصرفه أكثر من مليار ومائة مليون جنية جنيه مصرى وذلك بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن برنامج "تكافل وكرامة" يستهدف دعم الأسر المصرية تحت خط الفقر ويشمل البرنامج 5630 قرية فى 345 مركز بجميع محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالى ما تم صرفه للوجه القبلى حوالى 72% من موازنة البرنامج حتى الآن، وتأتى محافظات قنا وأسيوط وسوهاج وبنى سويف والمنيا فى مقدمة المحافظات التى استفاد سكانهامن برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة وأن قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر تشمل أكثر من 23 مليون مواطن فى الوقت الحالى.

وأوضحت غادة والى أن وزارة التضامن تبذل جهوداً كبيرة فى توحيد منظومة الدعم النقدى لتشمل جميع المستحقين والمستفيدين من الدعم النقدى بما يشمل تكافل وكرامة وأيضأ الضمان الاجتماعي، فالمعاشات الضمانية تم إقرارها فى عام 1977 لمواجهة موجات التضخم وتم زيادة المستفيدين منها تدريجياً حتى وصلت لقرابة 1,7 مليون أسرة كما أنه لم يتممراجعتها أو تدقيقها من سنوات عديدة لذا، بدأت وزارة التضامن منذ نهاية العام الماضى فى تنفيذ عمليات مراجعة جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعى وإعادة تسجيلهم والبت فى مدىاستحقاقهم بناءً على قياسات ومعايير الفقر الموحدة التى تُنفذ فى برنامج تكافل وكرامة والتى شارك فيها العديد من الخبراء المحليين والدوليين بإستخدام إحصاءات الفقر الصادرة عنالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وفى عامى 2014 و 2015، تم استكمال الأرقام القومية لكل الأسر والفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، حيث كان يتم التسجيل بإسم عائلالأسرة فقط وليس بالرقم القومى ويدون تسجيل بيانات أفراد الأسرة على قواعد البيانات.