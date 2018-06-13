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غادة والى: توزيع 2.4 مليون كرتونة مواد غذائية وإفطار 1.5 مليون صائم

الأربعاء، 13 يونيو 2018 09:24 م
غادة والى: توزيع 2.4 مليون كرتونة مواد غذائية وإفطار 1.5 مليون صائم جانب من اجتماع وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة
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اجتمعت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بعدد من الجمعيات الكبرى المشاركة فى مبادرة "شهر الخير"، لاستعراض ما تم من أعمال وما قدمته الجمعيات الأهلية وشركاء المبادرة من جهود وأنشطة خلال شهر رمضان الكريم، حيث تشير النتائج الأولية للمبادرة، إلى أنه تم حتى الآن توزيع حوالى 2.4 مليون كرتونة مواد غذائية بإجمالى 33.5 مليون كيلو جرام وحوالى 605 آلاف كيلو لحوم وحوالى 250 ألف دجاجة، ومليون ونصف وجبة إفطار إلى جانب تنفيذ 4800 إفطار قرية وحوالى 105 آلاف مائدة رحمن.

واستعرضت "غادة والى"، مع رؤساء مجالس إدارت الجمعيات الأهلية المشاركة فى مبادرة "شهر الخير"، أهم التحديات التى واجهت عملهم خلال الأسابيع الماضية وأهم الدروس المستفادة من التعاون والعمل تحت مظلة مبادرة "شهر الخير" وتم الاتفاق على عقد مؤتمر صحفى بعد عيد الفطر مباشرة لإعلان مجمل أعمال الجمعيات فى العام الماضى 2017 وكامل نتائج المبادره خلال شهر رمضان وما تم إنجازه وطرح رؤية شركاء المبادرة فى العمل الفترة المقبلة.

وشارك هذا العام، 15 شريكا مركزيا يمثلون الجمعيات الأهلية وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ووزارة الأوقاف  ووزارة التموين وحوالى 62 شريكا محليا فى المراكز والقرى عملت بها المبادرة.

يشار إلى أن مبادرة شهر الخير أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بهدف تنسيق الجهود المبذولة خلال شهر رمضان وتنظيم الاستفادة من هذه الجهود لخدمة أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجا باستخدام قواعد البيانات وخرائط الفقر، وأطلقت الوزارة موقعا متخصصا لمبادرة "شهر الخير" وتطبيق إلكترونى لتسجيل بيانات مساهمات الشركاء فى المبادرة .

 


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التضامن

كراتين رمضان

غادة والى

شهر الخير




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