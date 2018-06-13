عثمان الخشت: علماء جامعة القاهرة حصدوا 13 جائزة من جوائز الدولة

وائل ربيعى

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن علماء الجامعة حصدوا 13 جائزة من جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية والتفوق، التى أعلنتها أكاديمية البحث العلمى اليوم الثلاثاء، وذلك بنسبة 22.8% من إجمالى عدد الجوائز التى أعلنتها الأكاديمية ويبلغ عددها 49 جائزة.

وأضاف الخشت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجوائز التى حصل عليها علماء الجامعة وباحثيها منها 5 جوائز تقديرية من 10 جوائز وجائزة واحدة للتفوق و 3 جوائز تشجيعية وجائزتين من جوائز الرواد، وكذلك حصلت باحثات الجامعة على جائزتين من جوائز المرأة، موضحا: أن جامعة القاهرة حصدت وحدها ربع الجوائز لأنها تدقق فى اختيار مرشحيها وتخضعهم لمعايير صارمة فى الاختيار، وأنها تدفع بعض باحثيها للتقدم بعد دراسة تاريخهم العلمى حتى لو كانوا لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال مجلس الجوائز بالجامعة.