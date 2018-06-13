ضبط 5610 هاربا من أحكام فى حملة أمنية وتحصيل 195874 جنيها غرامات بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون، والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية،تحت اشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.
أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 9 هارب من جناية منهم هارب من مؤبد فى قضية مخدرات و1756 هاربًا من أحكام قضائية فى جنح الحبس الجزئى و 355 محكوم علية فى المستأنف، وضبط 3370 هاربا من أحكام فى غرامة و 120 هاربا من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 5610 وتحصيل 5610 جنيها غرامات وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.
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