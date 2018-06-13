ضبط 5610 هاربا من أحكام فى حملة أمنية وتحصيل 195874 جنيها غرامات بالغربية

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 9 هارب من جناية منهم هارب من مؤبد فى قضية مخدرات و1756 هاربًا من أحكام قضائية فى جنح الحبس الجزئى و 355 محكوم علية فى المستأنف، وضبط 3370 هاربا من أحكام فى غرامة و 120 هاربا من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 5610 وتحصيل 5610 جنيها غرامات وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.