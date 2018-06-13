video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 04:58 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط 5610 هاربا من أحكام فى حملة أمنية وتحصيل 195874 جنيها غرامات بالغربية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 04:31 ص
ضبط 5610 هاربا من أحكام فى حملة أمنية وتحصيل 195874 جنيها غرامات بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون، والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية،تحت اشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن  ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

 أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 9 هارب من جناية منهم هارب من مؤبد فى قضية مخدرات و1756 هاربًا من  أحكام  قضائية فى جنح الحبس الجزئى و 355 محكوم علية فى المستأنف، وضبط 3370  هاربا من أحكام فى غرامة و 120 هاربا من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 5610  وتحصيل 5610   جنيها غرامات وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق. 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الغربية يحضر ختام الدورة الرمضانية لائتلاف دعم مصر ويكرم حفظة القرآن الكريم

الأمم المتحدة: 6 ملايين شخص يعانون من مشاكل الحصول على الغذاء غربى إفريقيا

ضبط دقيق وسولار وبنزين مدعم فى حملة تموينية بالغربية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

حملة امنية بالغربية

مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

تنفيذ الاحكام




لا تفوتك
شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة