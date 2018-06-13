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الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:58 م
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ضبط 5 أطنان مخللات فى مصنع بدون ترخيص بالبحيرة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:31 م
ضبط 5 أطنان مخللات فى مصنع بدون ترخيص بالبحيرة مخللات - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت مديرية أمن البحيرة، بقيادة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة، وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

أسفرت الحملة التى شارك فيها، العقيد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين، والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط "أ م و" 36 سنة المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن بشارع عبد السلام الشاذلى قسم دمنهور، لتجميعه بطاقات تموينية ذكية، والمخصصة للمواطنين أصحابها، بغرض التلاعب فى الحصة المقررة لهم من الخبز البلدى المدعم، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط بحوزته 180 بطاقة تموينية ذكية، و"م م ال" 42 سنة صاحب مخبز بلدى، كائن قرية الحجناية مركز دمنهور، لتجميعه دقيق بلدى مدعم، إستخراج 82%، والمخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق، لإعادة بيعه بالسوق السوداء، محققاً أرباحا غير مشروعة وضبط بحوزته 500 كيلو دقيق بلدى مدعم.

كما تم ضبط "م ع م" 42 سنة صاحب مصنع مخللات كائن بمدينة كفر الدوار لإدارته المصنع بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وبدون سجل صناعى من وزارة الصناعة، وضبط بحوزته 5.600 طن مخللات مختلفة الأنواع، و"م ب أ" 41 سنة صاحب معمل ألبان كائن بقرية المغازى مركز أبو حمص، لتجميعه مواد بترولية مدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعه، وضبط بحوزته 3000 لتر سولار .

 

 

 


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