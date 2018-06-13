ضبط 16 قطعة سلاح وتنفيذ 5571 حكما قضائيا وجنائيا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج حملة بدائرة المديرية بإشراف اللواء حسن محمود نائب المدير حكمدار سوهاج اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق وفرع الأمن العام برئاسة العميد منتصر عبدالنعيم.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 16 قطعة سلاح متنوعة منها 2 بندقية آلية و4 بنادق خرطوش و10 فرد محلى الصنع، وتم تنفيذ 5571 حكما قضائيا وجنائيا.

وتم ضبط بندقية آلية 2726 حيازة المتهم "عماد .م. ع" 30 سنة عامل ومقيم الجلاوية مركز ساقلتة، وجاري تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة ساقلتة وضبط بندقية آلية حيازة المتهم "أحمد ا ع" وشهرته أحمد الجزار 48 سنة عامل ومقيم الشيخ زين الدين مركز طهطا، وجاري تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة طهطا، وضبط بندقية خرطوش حيازة المتهم "محمد .ر .م. ا" 50 سنة عامل ومقيم عزبة راجح بندر البلينا، وجاري تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة البلينا.

كما تم ضبط بندقية خرطوش حيازة المتهم "حسام ح م" 35 سنة عامل ومقيم الإصلاح مركز البلينا، وجارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة البلينا، وضبط بندقية خرطوش حيازة المتهم "إبراهيم .ش. ع" 19 سنة عامل ومقيم روافع العساوية مركز المنشأة جارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة المنشاة وضبط بندقية خرطوش حيازة المتهم "ح. س" 39 سنة عامل ومقيم خارفة مركز جرجا، وجارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة جرجا.

واستكملت الحملة أعمالها بضبط 2 فرد روسي محلي الصنع حيازة المتهم "جلال ا ع" 35 سنة عامل ومقيم أولاد خلف مركز دار السلام، جارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة دار السلام، وفرد روسي محلي الصنع حيازة المتهم "السيد ع ا" 65 سنة عامل ومقيم قلفاو مركز سوهاج، وجاري تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة سوهاج، وضبط فرد روسي محلي الصنع حيازة المتهم "أحمد ا ع" وشهرته منتصر 27 سنة عامل ومقيم قلفاو مركز سوهاج، وجاري تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة سوهاج، وضبط فرد روسي محلي الصنع حيازة المتهم "خالد ح ا" 40 سنة عامل ومقيم الجلاوية مركز ساقلتة، وجاري تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة ساقلتة وضبط فرد روسي محلي الصنع حيازة المتهم "أنور خ ا" 39 سنة عامل ومقيم الشوكا مركز طما، وجاري تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة طما، وضبط فرد روسي محلي الصنع حيازة المتهم "محمد ع ب" 23 سنة عامل ومقيم جزيرة أولاد حمزة مركز العسيرات، وجاري تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة العسيرات وضبط فرد روسي محلي الصنع حيازة المتهم "محمد م خ" 35 سنة عامل ومقيم الجريدات مركز طهطا، وجاري تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة طهطا، وضبط فرد روسي محلي الصنع حيازة المتهم "يوسف م ي س" 45 سنة عامل ومقيم نجع الجبل مركز جهينة جاري تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة جهينة، وضبط فرد روسي محلي الصنع حيازة المتهم "حمد م ه" 45 سنة عامل ومقيم خارفه مركز جرجا، وجاري تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة جرجا.

وأنهت الحملة أعمالها بتفيذ 5571 حكما منها 23 جنائى و1525 حكم بالحبس و265 حبس مستأنف و2310 غرامات جزئية و306 غرامات مستأنفه و145 مخالفات وتم تحصيل 5956 جنيها غرامات.

ومن جانبه، أكد اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، أن الحملة جاءت فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون وطبقا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية.