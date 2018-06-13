ضبط كميات من اللحوم والدواجن الفاسدة بشبرا

شنت أجهزة حى شبرا التنفيذية، اليوم الأربعاء، حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى وشرطة المرافق والجهاز التنفيذى بالحى، إذ شملت سوبر ماركت "خ.ز" و"ب" ومطعم "ك" بشارع الترعة البولاقية.
وأسفرت الحملة عن ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم إعدامها، وذلك بسبب سوء طرق الحفظ بالمخازن والثلاجات وتم التفتيش عن الشهادات الصحية للعاملين والتأكد من ترخيص المحلات بعد مراجعتها من قبل مهندسى الحى.
كما شنت أجهزة حى المعصرة التنفيذية، حملة مكبرة على محلات السوبر ماركت، إذ تمت مصادرة 100 كيلو لحوم وفراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير محضر وتحويل المسؤل إلى النيابة العامة.
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