ضبط كميات من اللحوم والدواجن الفاسدة بشبرا

كما شنت أجهزة حى المعصرة التنفيذية، حملة مكبرة على محلات السوبر ماركت، إذ تمت مصادرة 100 كيلو لحوم وفراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير محضر وتحويل المسؤل إلى النيابة العامة.

وأسفرت الحملة عن ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم إعدامها، وذلك بسبب سوء طرق الحفظ بالمخازن والثلاجات وتم التفتيش عن الشهادات الصحية للعاملين والتأكد من ترخيص المحلات بعد مراجعتها من قبل مهندسى الحى.