ضبط المتهمين بسرقة مبالغ مالية من سيارة تابعة لشركة خاصة بالإسكندرية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف مدير الأمن، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، من ضبط مرتكبى حادث سرقة مبالغ مالية من سيارة تابعة لأحد الشركات الخاصة.

وبدأت الواقعة بعد تلقى بلاغ يفيد بسير السيارة رقم "س ص ى" 3426 نقل إسكندرية "خاصة بالشركة" وكان يستقلها موظفى الشركة "م م ف" 51 سنة سائق بالشركة مقيم 104 شارع محسن، دائرة قسم محرم بك، مصاب بجرح رضى خلف الأذن اليسرى، وإشتباه ما بعد الإرتجاج، "ف ا ش" 37 سنة أمين عهدة بالشركة المشار إليها، مقيم مساكن الكيلو 21 ساحلى دائرة القسم، وبحوزته مبلغ مالى 80780 ألف جنيه، لتسليمها لفرع لشركة الكائن بمنطقة القبارى دائرة قسم مينا البصل.

وأثناء سيرهم بأحد روافد طريق أم زغيو دائرة القسم، فوجئا بقيام أحد الأشخاص برشق السيارة قيادتهما بالحجارة "مستهدفًا قائدها" مستغلًا وجود أحد المطبات الصناعية بالطريق، محدثًا إصابته المنوه عنها، فى محاولة منه لإيقاف السيارة، وتمكين أخر من سرقه ما بداخلها من مبالغ مالية، وكانت بحوزة الثانى "إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك".

وعلى الفور وبتعليمات من اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير الأمن، قرر تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد هشام سليم رئيس المباحث الجنائية، وأسفرت جهود البحث عن تحديد مرتكبى الحادث وهم "أ ح ع" 30 سنة عامل بالشركة المشار إليها، وشقيقه "م ح ع" 28 سنة عامل بالشركة المشار إليها، "م ع م" 41 سنة عامل حرفى، وشقيقه "ن ع م" 32 سنة عامل نظافة، جميعهم مقيمين دائرة القسم.

واتفق المتهمون فيما بينهم على سرقة الأموال التى تنقلها سيارة الشركة، على أن يتولى الأول والثانى إمدادهم بالمعلومات عن موعد نقل المبالغ المالية، وتحديد خط سير السيارة ومستقليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتحرر المحضر رقم 12548/2018 جنح قسم شرطة أول العامرية.