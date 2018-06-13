video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:56 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط المتهمين بسرقة مبالغ مالية من سيارة تابعة لشركة خاصة بالإسكندرية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:46 م
ضبط المتهمين بسرقة مبالغ مالية من سيارة تابعة لشركة خاصة بالإسكندرية ضبط متهمين - أرشيفية
إضافة تعليق

نجحت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف مدير الأمن، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، من ضبط مرتكبى حادث سرقة مبالغ مالية من سيارة تابعة لأحد الشركات الخاصة.

 

وبدأت الواقعة بعد تلقى بلاغ يفيد بسير السيارة رقم "س ص ى" 3426 نقل إسكندرية "خاصة بالشركة" وكان يستقلها موظفى الشركة "م م ف" 51 سنة سائق بالشركة مقيم 104 شارع محسن، دائرة قسم محرم بك، مصاب بجرح رضى خلف الأذن اليسرى، وإشتباه ما بعد الإرتجاج، "ف ا ش" 37 سنة أمين عهدة بالشركة المشار إليها، مقيم مساكن الكيلو 21 ساحلى دائرة القسم، وبحوزته مبلغ مالى 80780 ألف جنيه، لتسليمها لفرع لشركة الكائن بمنطقة القبارى دائرة قسم مينا البصل.

 

وأثناء سيرهم بأحد روافد طريق أم زغيو دائرة القسم، فوجئا بقيام أحد الأشخاص برشق السيارة قيادتهما بالحجارة "مستهدفًا قائدها" مستغلًا وجود أحد المطبات الصناعية بالطريق، محدثًا إصابته المنوه عنها، فى محاولة منه لإيقاف السيارة، وتمكين أخر من سرقه ما بداخلها من مبالغ مالية، وكانت بحوزة الثانى "إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك".

 

وعلى الفور وبتعليمات من اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير الأمن، قرر تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد هشام سليم رئيس المباحث الجنائية، وأسفرت جهود البحث عن تحديد مرتكبى الحادث وهم "أ ح ع" 30 سنة عامل بالشركة المشار إليها، وشقيقه "م ح ع" 28 سنة عامل بالشركة المشار إليها، "م ع م" 41 سنة عامل حرفى، وشقيقه "ن ع م" 32 سنة عامل نظافة، جميعهم مقيمين دائرة القسم.

 

واتفق المتهمون فيما بينهم على سرقة الأموال التى تنقلها سيارة الشركة، على أن يتولى الأول والثانى إمدادهم بالمعلومات عن موعد نقل المبالغ المالية، وتحديد خط سير السيارة ومستقليها.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتحرر المحضر رقم 12548/2018 جنح قسم شرطة أول العامرية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب بندقية ضغط هواء وتليسكوب

ضبط عاطل وعامل تخصصا فى تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

اسكندريه

اخبار الاسكندريه

امن اسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

سرقة سيارة اموال

قسم شرطة اول العامرية




لا تفوتك
وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة