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صور.. وزيرة السياحة: حرصنا على الترويج لمصر سياحيا بالمحافل الكبيرة وكأس العالم

الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:23 م
صور.. وزيرة السياحة: حرصنا على الترويج لمصر سياحيا بالمحافل الكبيرة وكأس العالم وزيرة السياحة
كتب محمد صبحى - تصوير محمد الحصرى
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قالت رانيا المشاط وزيرة السياحة، أن الترويج أداة الوزارة لتنشيط السياحة الوزارة تمتلك ميزانية للتنشيط وكان من المهم أن نركز تلك الميزانية فى الاحداث الكبيرة للترويج لمصر بشكل أكبر وحرصنا على التواجد فى المحافل الكبيرة.
 
وأوضحت أن حدث المشاركة فى كأس العالم ومشاركة المنتخب المصرى حدث رائع، وكحكومة مصرية متمثلة فى وزارة السياحة والاستثمار فضلنا أن نشارك بشكل مختلف ورعاية مصر للمنتخب لنا حملة كبيرة فى كأس العالم والفكرة كانت أن نكون متواجدين بأسواق أوروبية مختلفة وسط بلدان وصلت كأس العالم ونريد ان تكون مصر متواجدة ليس فقط من خلال شاشات واعلانات ولكن باستخدام المنصات الرقمية بشكل كبير وسنستخدم التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا بشكل أكبر .

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بالمؤتمر المنعقد الآن على هامش حفل السحور الذى تنظمه وزارة السياحة للإعلان عن خطة الترويج للسياحة المصرية بكأس العالم فيفا 2018، سننظم مسابقة بين المشجعين وأكثر أحد سيفوز برحلة ذهبية لمصر لمدة 7 ايام وعملنا 30 رحلة ذهبية للمقاصد السياحية المختلفة للفائزين.

واثنت رانيا المشاط ،على التعاون بين وزارة السياحة والاستثمار ودائما نجتهد ونعمل بجدية وبالتالى أهمية خروج الخبر بشكل قوى هدفنا الاسمى ونعمل بجهد وتركيز وفق رؤية واضحة وعند اكتمال العمل يتم عرضه ونشجع القائمين عليه موجهة الشكر للفريق العمل من الوكالة هانى شكرى وكذلك المهندس احمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة ونظمنا اجتماعات كثيرة وشعل كثير للخروج بشكل يليق بوصول مصر لكأس العالم وجميعا نقف وراء المنتخب.

وتابعت الوزيرة ستكون بداية لمرحلة ترويجية مختلفة لوزارة السياحة مؤكدة ان مصر من الناحية السياحية فى تميز فى الوقت الحالى وهنا مؤسسة عالمية أكدت فى اخر تقاريرها ان مصر أكثر دولة أمنة فى أفريقيا وكلها خطوات تبشر بأن بنهاية 2018 ستكون سنة جيدة للتغلب على أى تحديات تواجه القطاع السياحى.
 

 

فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (1)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (2)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (3)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (4)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (5)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (6)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (7)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (8)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (9)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (10)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (11)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (12)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (13)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (14)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (15)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (16)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (17)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (18)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (19)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (20)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (21)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (22)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (23)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (24)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (25)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (26)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (27)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (28)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (29)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (30)
 
فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم (31)
 
 

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وزير السياحة

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