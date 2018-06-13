صور.. هيئة تنشيط السياحة: نستهدف 2 مليار مشاهد لكأس العالم فى حملة الترويج بمصر

كتب محمد صبحى تصوير محمد الحصرى

قال المهندس أحمد يوسف رئيس هيية تنشيط السياحة، هدفنا الوصول لـ 2 مليار مشاهد على مستوى العالم لكأس العالم فيفا 2018 للترويج للسياحة، وكان لدينا خطة عملنا عليها منذ ما يزيد عن شهرين ونجحت مصر فى الحصول على حقوق رعاية من الفيفا لأول مرة كداعم أفريقى وهو يمثل ريادة لنا .

وأوضح يوسف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن على هامش حفل السحور الذى تنظمه وزارة السياحة، أن الوزارة حصلت على كافة الحقوق الرياضية من الفيفا، موضحا أن هيئة تنشيط السياحة عملت على وضع خطة متكاملة منها استخدام وسائل التواصل الاجتماعى كرأس حربه للخطة الترويجية بجانب الانشطة المهمة الأخرى التقليدية من إعلانات تلفزيونية والاعلام حيث اننا لم نهمل ذلك الأمر.

وتابع رئيس هيئة تنشيط السياحة، هدفنا تشجيع الراغبين للسفر إلى مصر وبعد الفوز سيكتب الفائزين عن التجربة حتى نتمكن بعد ذلك من استغلال التجربة لاجتذاب المزيد من السياح فى المراحل القادمة.

واستطرد المهندس أحمد يوسف، أن السوشيال ميديا جزء مهم لإبراز وجهة مصر الحضارية ولدينا وبالتالى بنينا شغلنا على وسائل التواصل باستخدام كل الأدوات المتاحة للعالم للوصول لهدفنا .

ونستخدم 17 لغة للتواصل مع العالم كله فى الإعلانات والخطة الترويجية، نريد إستغلال ذلك الحدث للبناء عليه فى الشهور القادمة .

وأكد رئيس هيئة تنشيط السياحة أن من ضمن خطة الترويج لمصر فى كأس العالم تصميم دعاية على اعلى قنوات مشاهدة وكل إعلان سيكون بلغة الدولة التى تشارك فى المباراة، بالإضافة إلى حقنا فى استخدام اللوحات الاعلانية بالماتشات داخل الاستاد وحصلنا على حق الاعلان خلال 64 مباراة وحرصين على استخدام نفس اللغة لمشجعين الكرة بجانب الإعلان بالميادين العامة التى بها شاشات لعرض المباريات.