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صور.. مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الوضع فى قطاع غزة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 10:33 م
صور.. مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الوضع فى قطاع غزة السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور
وكالات
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عقدت الجمعة العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً طارئاً، لبحث الوضع فى قطاع غزة، والتصويت على مشروع قرار لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وقدم مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة نيابة عن الدول العربية، مشروع قرار ينص على توفير الحماية للشعب الفلسطيني، أمام الجمعية العامة للتصويت على القرار بعد فشل مجلس الأمن على اتخاذ قرار بالموضوع بسبب الفيتو الأميركى عليه.

ويدعو النص إلى اتخاذ تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين، بعد استشهاد أكثر من 130 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى منذ 30 الماضى على طول السياج الحدودى لقطاع غزة.

السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور
السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور

 

سفير بنغلادش لدى الأمم المتحدة
سفير بنغلادش لدى الأمم المتحدة

 

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

 

مندوبة أمريكا
مندوبة أمريكا

 


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