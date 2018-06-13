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صور.. ضبط شركات سياحة غير مرخصة لنصبها على المواطنين ببرامج وهمية فى الأعياد

الأربعاء، 13 يونيو 2018 05:11 م
صور.. ضبط شركات سياحة غير مرخصة لنصبها على المواطنين ببرامج وهمية فى الأعياد جانب من مضبوطات شركات السياحة
كتب محمد إبراهيم
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شنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء مصطفى أنسى، حملة مكبرة شملت ضباط مباحث الشركات  وتمكنت من ضبط 6 شركات سياحة بدون ترخيص من وزارة السياحة فضلا عن تنفيذ  قرارات وزارية خاصة بلغق 10 شركات سياحة لوجود مخالفات بها تحت أشراف اللواء هشام قدرى مدير مباحث شرطة السياحة والآثار.

 

وجاءت ضبط الشركات السياحية غير المرخصة بضربات استباقيه لعدم تعرض المواطنين للنصب وبمناسبة قرب الأعياد واستهدفت الحملة الشركات التى تدعى قدرتها على تنظيم برامج سياحة للمواطنين أثناء فترة الأعياد داخل محافظات الجمهورية وهى غير حاصلة على تراخيص وزارة السياحة، فضلا عن تعرض العديد من المواطنين فى فترات سابقة لعمليات نصب مختلفة من تلك الشركات مستغلين عدم معرفة المواطنين بالشركات المرخصة وغير المرخصة .

 

وشملت أسماء الشركات غير المرخصة " شركة بلو ويف ومون باى وترافيل بوينت وكير مينا ترافيل "، وتحرر محاضر بالواقع وأرسلت إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.

 

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