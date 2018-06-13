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صور.. زحام مرورى متكرر بسبب انتظار السيارات الخاطئ بشارع لبنان

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:03 ص
صور.. زحام مرورى متكرر بسبب انتظار السيارات الخاطئ بشارع لبنان زحام مرور فى شوارع المهندسين
كتب محمد أبو ضيف
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تسبب توقف العديد من السيارات بشارع لبنان فى منطقة المهندسين، فى ظهور حالات من التكدس المرورى لتوقفهم بشكل عمودى و قيام مجموعة من المنادين بترك المركبات وسط غياب لرجال المرور.
 
وقال أحد سكان عقار بشارع لبنان، أن هناك العديد من السياس تقوم بشكل يومى بركن السيارات على الرغم من وجود لوحات ارشادية بعدم توقف السيارات بشكل غير موازى مما أدى الى ظهور زحام مرورى متكرر بالطريق.
 
وأضاف أن العديد من الاشخاص تمارس مهنة السايس و تتحصل على أموال من اصحاب السيارات بشكل غير قانونى وسط غياب الرقابة عليهم و عدم وجود رجال من المرور تقوم بفك حالات الزحام المرورى التى يقومون بها بشكل متكرر.
 
الانتظار الخاطئ يتسبب فى زحام مرورى
الانتظار الخاطئ يتسبب فى زحام مرورى

الانتظار الخاطئ يعيق حركة المرور
الانتظار الخاطئ يعيق حركة المرور

تباطؤ حركة المرور فى شوارع المهندسين
تباطؤ حركة المرور فى شوارع المهندسين

زحام مرورى فى شارع لبنان
زحام مرورى فى شارع لبنان

شلل مرورى فى شوارع المهندسين بسبب الانتظار الخاطئ
شلل مرورى فى شوارع المهندسين بسبب الانتظار الخاطئ
 
 
 

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