صور.. زحام مرورى متكرر بسبب انتظار السيارات الخاطئ بشارع لبنان

كتب محمد أبو ضيف

تسبب توقف العديد من السيارات بشارع لبنان فى منطقة المهندسين، فى ظهور حالات من التكدس المرورى لتوقفهم بشكل عمودى و قيام مجموعة من المنادين بترك المركبات وسط غياب لرجال المرور.

وقال أحد سكان عقار بشارع لبنان، أن هناك العديد من السياس تقوم بشكل يومى بركن السيارات على الرغم من وجود لوحات ارشادية بعدم توقف السيارات بشكل غير موازى مما أدى الى ظهور زحام مرورى متكرر بالطريق.

وأضاف أن العديد من الاشخاص تمارس مهنة السايس و تتحصل على أموال من اصحاب السيارات بشكل غير قانونى وسط غياب الرقابة عليهم و عدم وجود رجال من المرور تقوم بفك حالات الزحام المرورى التى يقومون بها بشكل متكرر.